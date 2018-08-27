Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, çelik ürünlerinde ihracat, 2018'in Ocak-Temmuz döneminde yüzde 27 artışla 8 milyar 359 milyona ulaştı. Bu dönemde en fazla çelik ihracatı İtalya'ya gerçekleşirken, ABD ise 552 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İhracatçının yeni hedef olarak belirlediği Uzak Doğu ülkelerine 160 milyon dolarlık, Güney Amerika ülkelerine ise 225 milyon dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurmasının ardından Türk çelik ihracatçıları yeni pazar arayışlarını girdi.

"BİZ BUNLARRA ALIŞIĞIZ"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en büyük 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci büyük çelik üreticisi olduğunu, sektörün her geçen gün yeni yatırımlarla kendisini geliştirdiğini aktardı.

Sektörün geçen yıl ABD'ye 1,9 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirdiğini, ABD'nin son zamanlardaki tutumu nedeniyle dünya genelinde ticari bir gerileme olduğunu kaydeden Ertan, şöyle konuştu:

"ABD, mart ayında dünyanın birçok ülkesine ek vergi getirmişti. Bununla yetinmeyip Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini ikiye katladı. ABD'ye bu uygulamadan sonra çelik ihracatımız zora girdi ancak biz bu açığı gerek Uzak Doğu gerekse Güney Amerika ülkelerine gerçekleştireceğimiz ihracatla çok rahat bir şekilde kapatabiliriz. Sektörümüz bu tarz uygulamalara alışkın. Bu alışkanlık bize direnç kazandırdı. Bir uç beyi gibi elimizde çanta ile dünyanın dört bir tarafını dolaşıp Türk çeliğini dünyanın diğer ülkelerine satarız."

Özellikle Güney Amerika pazarına son aylarda çelik ihracatının hız kazandığını belirten Ertan, Brezilya'ya yapılan ihracatın yılın 7 ayında yüzde 159 artarak 30 milyon dolara çıktığını, Honduras, Paraguay, Panama gibi ülkelerde de önemli artışlar yakalandığını dile getirdi.

Bu pazarlara artışın devam edeceğinin altını çizen Ertan, "Uzak Doğu ülkelerinde de Çin'den doğan bir boşluk var. Çin şu an kendi iç pazarına yöneldi. Bu boşluğu Türk ihracatçısı dolduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'DE ÇELİK FİYATLARI YÜKSELDİ"

Türk çeliğinin ABD'ye 1985'te girdiğini dile getiren Ertan, hem kalite hem de fiyat bakımından bu ülkede en çok kullanılan çeliklerden birinin Türk çeliği olduğunu vurguladı.

Ertan, ABD'deki firmaların Türk çeliğini çok beğendiğini aktararak, "Bizden çelik gitmeyince ABD'de çelik fiyatları yükseldi çünkü ABD'nin üretimi kendi iç piyasasındaki tüketimi karşılamıyor. İthal etmek zorunda." diye konuştu.





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