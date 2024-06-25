Celtic, Livakovic ile ilgileniyor
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisine Celtic'in talip olduğu ileri sürüldü. İskoç ekibinin Dominik Livakovic için 9 Milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve ülkesi Hırvatistan ile Euro 2024'te boy gösteren Dominik Livakovic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Daily Record'da yer alan habere göre İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic, Hırvat file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.
Celtic'in Joe Hart'ın emekliliği sonrasında kaleci mevkisini doldurmak için kollarını sıvadığı belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin yeni bir kaleci bulmadan Livakovic'in ayrılığına izin vermeyeceğinin de altı çizildi.