Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Celtic, Livakovic ile ilgileniyor - Fenerbahçe transfer haberleri - Futbol Haberleri

        Celtic, Livakovic ile ilgileniyor

        Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisine Celtic'in talip olduğu ileri sürüldü. İskoç ekibinin Dominik Livakovic için 9 Milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve ülkesi Hırvatistan ile Euro 2024'te boy gösteren Dominik Livakovic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        2

        Daily Record'da yer alan habere göre İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic, Hırvat file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

        3

        Celtic'in Joe Hart'ın emekliliği sonrasında kaleci mevkisini doldurmak için kollarını sıvadığı belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin yeni bir kaleci bulmadan Livakovic'in ayrılığına izin vermeyeceğinin de altı çizildi.

        4

        Geride bıraktığımız sezonun başında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, sarı lacivertli forma ile çıktığı 40 maçın 17'sinde kalesini gole kapadı.

        5

        Öte yandan Celtic'in 7.6 milyon sterlin (9 milyon euro) teklif ettiği belirtildi.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        "En sevdiği yerde öldü"
        "En sevdiği yerde öldü"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo