CEM BÖLÜKBAŞI TAKIMINDAN AYRILDI MI?

Sezona çok büyük ümitlerle başlayan Cem için yarışlar o kadar da iç açıcı değildi. Üst üste gelen iki kaza performansını da sezon içinde olumsuz etkilemişti. Yaşıtları, Verstappen ve Leclerc F1'de şampiyonluğa oynarken Bölükbaşı F1'e yükselmek için direksiyona geçmişti bu sezon. Daha sezon ortasında Formula 2 takımı Charouz Racing'le yolları ayrıldı.

F2 takımı Charouz Racing'in aldığı karar takım için doğru bizim için de üzücü bir karar oldu.