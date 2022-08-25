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Cem Bölükbaşı takımından ayrıldı mı? Cem Bölükbaşı F2'de yarışacak mı?

Bu sene F2 sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Cem Bölükbaşı için sezon içinde işler pek de iyi gitmemişti. Üst üste yaşadığı kazalarda hepimizin yüreği ağzına gelmişti. Türkiye'den çıkıp bugüne kadar F2'de yarışabilmiş tek pilot olan Cem Bölükbaşı hakkındaki gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Cem Bölükbaşı takımından ayrıldı mı?

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  • Cem Bölükbaşı takımından ayrıldı mı? Cem Bölükbaşı F2'de yarışacak mı, Charouz Racing'den çıktı mı?

    Türkiye'nin Formula pistlerindeki gururu Cem Bölükbaşı gündemde. Bu sezon F2'ye çıkmış ama sezon içinde istediği gibi bir performans sergileyememiş olan Cem Bölükbaşı için sezon bomba gibi başladı ama maalesef ki bu şekilde devam edemedi. Motosporların en serti, en hızlısı ve en politikalı sporu olan F1'in bir alt ligi F2'de yarışan genç pilot hakkında en çok sorulan sorulardan biri de "Cem bölükbaşı takımından ayrıldı mı?" oluyor. Peki, Cem Bölükbaşı F2'de yarışacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler. 
  • Cem Bölükbaşı takımından ayrıldı mı? Cem Bölükbaşı F2'de yarışacak mı, Charouz Racing'den çıktı mı?

    CEM BÖLÜKBAŞI TAKIMINDAN AYRILDI MI? 

    Sezona çok büyük ümitlerle başlayan Cem için yarışlar o kadar da iç açıcı değildi. Üst üste gelen iki kaza performansını da sezon içinde olumsuz etkilemişti. Yaşıtları, Verstappen ve Leclerc F1'de şampiyonluğa oynarken Bölükbaşı F1'e yükselmek için direksiyona geçmişti bu sezon. Daha sezon ortasında Formula 2 takımı Charouz Racing'le yolları ayrıldı. 

    F2 takımı Charouz Racing'in aldığı karar takım için doğru bizim için de üzücü bir karar oldu. 
  • Cem Bölükbaşı takımından ayrıldı mı? Cem Bölükbaşı F2'de yarışacak mı, Charouz Racing'den çıktı mı?

    Formula 2 takımı Charouz Racing, Cem Bölükbaşı'nın yerine sezonun geri kalanında Tatiana Calderon'un yarışacağını duyurdu.

    Cem Bölükbaşı'nın yerinde bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika yarışında piste çıkacak olan Tatiana Calderon, 2019 yılında ayrıldığı F2'ye geri dönmüş olacak. Takımın ilk aracında ise Pietro Fittipaldi olmaya devam edecek.
  • Cem Bölükbaşı takımından ayrıldı mı? Cem Bölükbaşı F2'de yarışacak mı, Charouz Racing'den çıktı mı?

    CEM BÖLÜKBAŞI F2'DE YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ? 

    Temsilcimizin bundan sonrası için nasıl bir planlama yaptığı henüz bilinmiyor. Bir takım arayışına gireceği tahmin ediliyor ancak sezon ortasında kendine bir koltuk bulmasının zor olması sebebiyle bu sezona devam etmesi güç görünüyor.

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