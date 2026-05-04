        Haberler Spor Basketbol Cem Ciritci: Fenerbahçe bu ligin en iddialı takımı olduğunu gösterdi

        Cem Ciritci: Fenerbahçe bu ligin en iddialı takımı olduğunu gösterdi

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, verdiği röportajda, "Biliyorsunuz takım 90 küsür tane maç yapıyor ve oldukça yorucu bir tempoda geçiyor. Neredeyse 2 günde bir maç var. Fakat takıma yeni katılan oyuncuların uyumu, devre arasında katılan oyuncuların uyumuyla beraber Fenerbahçe yine bu ligin en iddialı takımı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:51 Güncelleme:
        "Fenerbahçe bu ligin en iddialı takımı"

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "BİR GALİBİYETE DAHA İHTİYACIMIZ VAR"

        Zalgiris Kaunas ile oynadıkları play-off serisinde 1 maç daha kazanarak final foura gitmek istediklerini söyleyen Cem Ciritci, “Öncelikle iki maçı kazanmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ama önümüzde kazanmamız gereken bir maç var. İlk 2 maçta takım oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle de defansta. Bir maç daha var. Rakibimize de saygı duyuyoruz, onlar da çok iyi takım. Şimdi onların evinde oynayacağız. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bunu da alıp inşallah final-foura kalmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        "ÖNEMLİ OLAN PLAY-OFFTA VE FİNAL-FOURDA YÜKSEK SEVİYEDE KALABİLMEK"

        Play-off ve final-fourda yüksek seviyede kalabilmenin öneminden bahseden Ciritci, “Takım lig içerisinde inişli çıkışlı periyotlar gösterebiliyor. Önemli olan play-offta ve final-fourda yüksek seviyede kalabilmek. Zaten Saras Jasikevicius ve teknik ekip bu konuda oldukça profesyonel ve iyi. Takımı da iyi hazırlıyorlar. Mühim olan sakatsız bir şekilde bu döneme girmekti. Bunu da başardık. Şimdi hedefimiz önce bu play-offu geçmek ardından da final four” sözlerini sarf etti.

        "FENERBAHÇE YİNE BU LİGİN EN İDDİALI TAKIMI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

        Fenerbahçe’nin en iddialı takım olduğunu yine gösterdiğine dikkat çeken Cem Ciritci, “Sezon boyu çok yoğun geçti. Biliyorsunuz takım 90 küsür tane maç yapıyor ve oldukça yorucu bir tempoda geçiyor. Neredeyse 2 günde bir maç var. Fakat takıma yeni katılan oyuncuların uyumu, devre arasında katılan oyuncuların uyumuyla beraber Fenerbahçe yine bu ligin en iddialı takımı olduğunu gösterdi” dedi.

        "FİNAL-FOURDAN SONRA TRANSFERLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR AÇIKLANACAK"

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, transfer çalışmalarının final-fourun ardından açıklanacağını belirtti. Ciritci, “Biz bütün takımın bütünlüğünü korumak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Önemli olan bu final-fouru geçmek. Ondan sonra transferlerle ilgili çalışmalar açıklanacak” sözlerini kullandı.

        "TAKIMI BU SEVİYEDE TUTMAK, BU SEVİYEDE TRANSFERLERİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

        Basketbol şubesini üst seviyede tutmak için neler yaptıkları çalışmalardan da bahseden Ciritci, “Şimdi tabii ekonomi çok önemli. Burada sürdürülebilirlik çok önemli. Takımı bu seviyede tutmak, bu seviyede transferleri yapmak da çok önemli. Bu bir ekip işi. Bizden önceki yönetimlerin sürdürdüğü bu kültürü biz de devam ettiriyoruz. Bizden sonra da aynı kültürün devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

        "BU SENE GELİRLERİMİZ ARTTI"

        Fenerbahçeli yönetici Cem Ciritci, gelirlerinin arttığını ve EuroLeague şampiyonu olmaları durumunda sezonu mali anlamda karla kapatabileceklerini söyledi. Cem Ciritci, “Bu sene gelirlerimiz arttı. Kulüp şu an başa baş durumda, basketbol şube başa baş durumda. Gelecek sene ise bu gelirler daha da artacak. EuroLeague gelirlerimiz de artacak” diye konuştu.

        "FENERBAHÇE’NİN MENFAATİ NEYSE O YÖNDE KARAR ALACAĞIZ"

        NBA’in Avrupa projesinin olduğunun hatırlatılması üzerine Cem Ciritci, henüz karar vermediklerini ancak hem NBA hem de EuroLeague ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Fenerbahçe’nin menfaati neyse o yönde karar alacaklarını dile getiren Ciritci, “Biz her zaman söylüyoruz, bu görüşmelerin tam ortasındayız. Şu an somut bir şey yok. Ama Fenerbahçe’nin menfaati neyse o yönde karar alacağız. Sıkıntı söz konusu değil. Henüz imzalamadık fakat görüşmeler devam ediyor” dedi.

        "GERÇEKTEN BÜYÜK EMEK SARF EDİYORLAR"

        Bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda değişen taraftar profili hakkında da konuşan Ciritci, “Gerek taraftar gruplarıyla bire bir olan ilişkilerimiz, gerek derneklerle olan iletişimimiz sayesinde taraftar grupları bu maçlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle play-offta bunu çok net gördük. Ben de onlara bizzat teşekkür ettim, yapmış oldukları katkılardan dolayı. Gerçekten büyük emek sarf ediyorlar. Hem burada hem deplasmanda. Şimdi Zalgiris’e de 100-200 tane taraftarımız gelecek, orada bizi destekleyecek. Eğer turu geçersek de final-fourda bizi en iyi destekleyecek taraftar grubunu da orada göreceğiz” ifadelerini kullandı.

        Taraftarları mutlu etmek istediklerini aktaran Cem Ciritci, “Onlar bizim itici gücümüz. İyi ki varlar. Her zaman hep destek, tam destek veriyorlar. Biz de onları mutlu etmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

