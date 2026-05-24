Cem Ciritci: Yasal yollara başvuracağız!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ciritci, Atina'daki Final Four'da yaşananların ardından yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Cem Ciritci'nin açıklaması şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe taraftarı…

Atina'da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi.

Euroleague gibi Avrupa'nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina'da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum.

Eksiklerimizi saklamayacağız.

Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız.

Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız.

Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız.

Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz."

NELER YAŞANDI?

Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi.

Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Skandalın boyutları sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcuların ailelerini salona taşıyan araç, Yunan otoritelerinin trafik ve ulaşım koordinasyonunu sağlayamaması sebebiyle salona geç saatte ulaşabildi.

Ailelere ayrılan yerde ise başkalarının oturması ve EuroLeague görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tepkiyle karşılandı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Başkanı Dejan Bodiroga ve üst yöneticisi (CEO) Chus Bueno, Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.