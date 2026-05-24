Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Cem Ciritci: Yasal yollara başvuracağız!

        Cem Ciritci: Yasal yollara başvuracağız!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Atina'daki Final Four'da yaşananların ardından yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 23:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yasal yollara başvuracağız!"

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Ciritci, Atina'daki Final Four'da yaşananların ardından yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

        Cem Ciritci'nin açıklaması şu şekilde:

        "Büyük Fenerbahçe taraftarı…

        Atina'da yaşananlar, sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımının yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi.

        Euroleague gibi Avrupa'nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina'da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Bunun mahcubiyetini taşıyorum.

        REKLAM

        Eksiklerimizi saklamayacağız.

        Özeleştirimizi samimiyetle yapacağız.

        Ama şunu bilin: Bu sevdayı da, bu emeği de, bu hakkı da sahipsiz bırakmayacağız.

        Yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacak, gerekli tüm yasal yollara başvuracağız.

        Çünkü Fenerbahçe taraftarını asla yalnız bırakmayız; çok üzgünüz."

        NELER YAŞANDI?

        Birçok Fenerbahçe taraftarı biletleri olmasına rağmen kapıda yaşanan kargaşa ve hatalar yüzünden Telekom Center'a giremedi. Yunan güvenlik güçlerinin yanı sıra Euroleague görevlilerinin bilet kontrol sistemini doğru kullanamaması nedeniyle kapılarda büyük yığılmalar yaşandı.

        Fenerbahçe taraftarlarını salona almayan Yunan yetkililer, Olympiakos taraftarlarını ise bilet sorgulaması yapmadan salona girmesine izin verdi.

        Bazı Fenerbahçe taraftarlarının da birlikte geldikleri gruplardan ayrılarak Yunanlılarla bir arada oturtulması güvenlik zafiyeti olarak dikkati çekerken, yaşanan bazı gerginlikler polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

        Skandalın boyutları sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcuların ailelerini salona taşıyan araç, Yunan otoritelerinin trafik ve ulaşım koordinasyonunu sağlayamaması sebebiyle salona geç saatte ulaşabildi.

        Ailelere ayrılan yerde ise başkalarının oturması ve EuroLeague görevlilerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tepkiyle karşılandı.

        ÖZÜR DİLEDİLER

        Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Başkanı Dejan Bodiroga ve üst yöneticisi (CEO) Chus Bueno, Atina'da oynanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko dörtlü final maçında, organizasyondan kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla 'Kırmızı bültenle' aranan 10 DEAŞ'lı Türkiye'ye getirildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        'Kılıçdaroğlu bayram sonu genel merkeze gidecek'
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi