Cem Dizdar'dan Galatasaray yorumu: Bu maç öyle bir maç değilmiş!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester City’ye 2-0 yenildi. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puanla 20’nci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen sarı-kırmızılı ekip, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek.

HT Spor Gündem programında deneyimli gazeteci Cem Dizdar, Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki performansını yorumladı.

İşte Cem Dizdar'ın değerlendirmesi:

'Önde baskı' deyip mutlaklaştırdığımız oyun, 'bizim karakterimiz budur, biz böyle oynarız' oyununu Manchester oynamadı. 60. ve 70. dakikadan sonra geride bekleyip kontra atak oyununa döndüler. 'Biz Manchester City’iz, bizim taraftarımız 2 değil 12 gol bekler' demediler. Demek ki rasyonel düşünmek gerekiyor.

Sara, Lemina ve İlkay ile yapamayacağın işleri ön taraf baskısında Osimhen’e güvenip yaptığında, Osimhen de ortadan kayboluyor. Ayağında top tutmayı hedefledin, ama topu ele geçirmeden topu tutamazsın. Topu ele geçirecek yegâne oyuncu da kenarda, yedek kulübesinde.

Bekleyerek oynayacağın maçlar var, önde baskı ile oynayacağın maçlar var. Bu maç öyle bir maç değilmiş, daha ilk yarım saatte ortaya çıktı. Böyle bir maçı Frankfurt’ta da yaşadın. Hücum ettin, 'gol atarım' dedin, kendini çok iyi buldun, üç tane gol yedin ve geriye döndün.