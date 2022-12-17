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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut talepte bulunmuştu... Savcılık tarafından talep reddedildi, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! - Güncel haberler
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Son dakika haberi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! Savcılık tarafından talep reddedildi

13 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, katil Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması talebi reddedildi. Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise kendilerine kararın henüz ulaşmadığını ancak ulaştıktan sonra 15 gün içinde karara itiraz edeceklerini söyledi

SON DAKİKA: Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut talepte bulunmuştu... Savcılık tarafından talep reddedildi, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! - Güncel haberler

İstanbul’da 13 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuru savcılık tarafından “'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedildi.

İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 günü 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre defalarca bıçaklanan Münevver’in başı kesilip gitar kutusuna, vücudu ise bavula konularak çöp konteynırına atılmıştı.

KANLI KOLTUK POZU ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Olaydan 197 gün sonra avukatı tarafından polise teslim edilen Cem Garipoğlu, 5 yıl sonra cezaevinde intihar etti. İntihar eden Cem Garipoğlu’nun geride bıraktığı bir çok soru işareti, ölümüyle ilgili de şüpheler uyandırdı. 12 yıl sonra Garipoğlu ailesi anne ve 3 çocuğu ile Münevver’in kanı bulaştığı ‘kanlı koltuk’ üzerinde gülerek poz vermesi, Cem Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili yeniden şüpheleri ortaya çıkarttı. Kanlı koltuk pozundan sonra baba Süreyya Karabulut “Cem’in mezarının açılmasını istiyoruz” diye açıklamada bulundu.

“MEZARI AÇILSIN” TALEBİNDE BULUNDU

Bir süre daha sessiz kalan baba Süreyya Karabulut geçtiğimiz günlerde yeniden harekete geçti. Cem Garipoğlu’nun ölmediğini ve kaçırıldığı yönde şüpheleri bulunan baba Karabulut'un isteği üzerine avukatı tarafından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

TALEP REDDEDİLDİ

Savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

KARAR ŞÖYLE AÇIKLANDI

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden Cumhuriyet Başsavcılığı kararı şöyle açıkladı:

"Cem Garipoğlu'nun intihar olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın ....... sayılı soruşturma dosyasının yürütüldüğü ve soruşturma kapsamında 10 /10/2014 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden hükümlünün bedeninden ve Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında inceleme yapıldığı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 ihtimalle analık-babalık indeksinin hesaplandığı, dolayısıyla ölenin Cem Garipoğlu olduğu hususunun tespit edildiği. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 12/11/2014 tarihli otopsi raporuna göre Cem Garipoğlu'nun ölüm nedeninin 'başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi olarak tespit edildiği. Sonuç olarak şikâyete konu olaylarla ilgili, yukarı açıklanan hususların aksine, iddiayı destekler nitelikte maddi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kara verilmiştir."

"AİLESİ FETHİ KABİR İSTEDİ"

Av. Dr. Rezan Epözdemir, yasal süreci şöyle anlattı: "Münevver Karabulut'un ailesi, bir ay önce Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olma ihtimaline istinaden, vicdanen de rahatlamak için fethi kabir yapılmasını, mezarın açılmasını istedi. Biz de kendisinden yazılı bir talimat rica ettik. Avukat olarak bizim görevimiz gerekli başvuruları yapmak, gerekli mekanizmalara başvurmaktı. Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk.

"RED KARARI NİHAİ BİR KARAR DEĞİL"

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na göre, mezarın açılmasını talep ettik. Yeni bir savcılık şikayeti bu kapsamda ikame ettik. Talebimizi başsavcılık makamına sunduk. Başsavcılık bu talebimizi reddetmiş. Fakat bu karar nihai bir karar değil. Dolayısıyla bu karara 15 gün içerisinde itiraz hakkımız var. Sulh Ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız.

"KARARA 15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Müvekkilin talimatı uyarınca, maddi gerçeğin ortaya çıkması için itiraz hakkımızı kullanacağız. Bunun neticesinde hukuki girişimimizi sürdüreceğiz. Henüz karar bize tebliğ olmadı. Tebliğ olur olmaz yasal hakkımızı kullanacağız. Kararın tarafımıza tebliğinin ardından itiraz edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 günü buluştuğu Cem Garipoğlu’nun Bahçeşehir’deki evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Münevver’in cesedi çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Etiler’de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.

17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olan Garipoğlu, “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış,10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği açıklanmıştı.

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