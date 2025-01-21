Cem Yılmaz'dan, milli yas nedeniyle gösteri erteleme duyurusu
Cem Yılmaz, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle 22 Ocak'ta yapılması planlanan gösterisini ileri bir tarihe erteledi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer yetkililer açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Bu acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cem Yılmaz da yaşanan trajedi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 22 Ocak'ta yapılması planlanan gösterisini iler tarihe ertelediğini söyledi.