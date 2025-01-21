Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan, milli yas nedeniyle gösteri erteleme duyurusu - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan, milli yas nedeniyle gösteri erteleme duyurusu

        Cem Yılmaz, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle 22 Ocak'ta yapılması planlanan gösterisini ileri bir tarihe erteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer yetkililer açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

        2

        Bu acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

        3

        Cem Yılmaz da yaşanan trajedi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 22 Ocak'ta yapılması planlanan gösterisini iler tarihe ertelediğini söyledi.

        4

        Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Seyircimize duyuru: Bolu otel yangınında hayatını kaybeden canlarımız için ilan edilen milli yas nedeniyle gösterilerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir."

        #cem yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Sözcü yazarı Türkmen'den acı haber!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Emerson'a aslan pençesi!
        Emerson'a aslan pençesi!
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları