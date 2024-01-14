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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ı sinirlendiren 100 milyon TL'lik ev iddiası: Gülmedim, komik değil - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Gülmedim, komik değil

        Cem Yılmaz'ın Levent'teki evini 100 milyon TL'ye satışa çıkardığı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili iddialara sinirlenen Yılmaz, "Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:41
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        "Gülmedim, komik değil"
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        Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddialara sitem etti. Ünlü komedyen konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.

        Cem Yılmaz, "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'Evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü" ifadelerini kullandı.

        "GÜLMEDİM KOMİK DEĞİL"

        "Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Cem Yılmaz, tepkisini "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil" sözleriyle dile getirdi.

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        #cem yılmaz
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