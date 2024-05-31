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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, kardeşinin doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz, kardeşinin doğum gününü kutladı

        Komedyen Cem Yılmaz, Tolga Çevik ile evli kız kardeşi Özge Çevik'in doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:35
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        Cem Yılmaz, kendisi gibi komedyen Tolga Çevik ile 20 yıldır evli olan kız kardeşi, Özge Çevik'in doğum günün sosyal medya hesabından aile boyu birlikte oldukları bir fotoğrafla kutladı.

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        Ünlü komedyen, yaptığı bu paylaşımın altına; "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım. Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun" notunu düştü.

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        Tolga Çevik ise; 2004'te düğünlerinden bir kareyi paylaşıp; "İyi ki doğdun Özgişim. Sen ailemizin her şeyisin" ifadelerini kullandı.

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        43 yaşına giren Özge Çevik, eşi, çocukları ve abisiyle olduğu bir fotoğrafı, "42'nci yaşımı bitirdim, pastamı kendim yaptım. Bence çok şanslılar. Bence yani" diyerek sosyal medyasından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #cem yılmaz
        #tolga çevik
        #özge çevik
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