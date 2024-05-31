Cem Yılmaz, kardeşinin doğum gününü kutladı
Komedyen Cem Yılmaz, Tolga Çevik ile evli kız kardeşi Özge Çevik'in doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz, kendisi gibi komedyen Tolga Çevik ile 20 yıldır evli olan kız kardeşi, Özge Çevik'in doğum günün sosyal medya hesabından aile boyu birlikte oldukları bir fotoğrafla kutladı.
Ünlü komedyen, yaptığı bu paylaşımın altına; "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım. Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun" notunu düştü.
Tolga Çevik ise; 2004'te düğünlerinden bir kareyi paylaşıp; "İyi ki doğdun Özgişim. Sen ailemizin her şeyisin" ifadelerini kullandı.