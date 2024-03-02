Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder 9. golünü attı! - Fenerbahçe Haberleri

        Cengiz Ünder 9. golünü attı!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Hatayspor maçında attığı golle bu sezonki 9. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:12 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cengiz Ünder 9. golünü attı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup ederken Cengiz Ünder de 1 gollük katkı sağladı.

        Müsabakanın 40. dakikasında Dusan Tadic’in ortasında tek vuruşla topu filelere göndererek takımının 2. golünü kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligde 9. kez gol sevinci yaşadı.

        26 yaşındaki futbolcu mücadelenin 66. dakikasında yerini Fred’e bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı