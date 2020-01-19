Kariyerini Serie A ekiplerinden Roma'da sürdüren Cengiz Ünder, Genoa karşılaşmasında bir gol attı.
Son zamanlarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder, Serie A'nın 20. haftasında Genoa karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.
Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Justin Kluivert'ın pasında topla buluşan Cengiz, kaleci Mattia Perin'i mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Cengiz böylece bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti.
Daha önce yine Genoa karşılaşmasında mücadeleye ilk 11'de çıkan Cengiz, 3-3 biten maçta rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.
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