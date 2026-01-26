Habertürk
        Cengiz Ünder: Taraftarlarımızdan özür dileriz - Beşiktaş Haberleri

        Cengiz Ünder: Taraftarlarımızdan özür dileriz

        Beşiktaş'ın oyuncularından Cengiz Ünder, 2-2 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:30
        "Taraftarlarımızdan özür dileriz"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cengiz Ünder, taraftarlardan özür diledi.

        "TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

        "Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak, çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm.

        Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz."

        "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı..

