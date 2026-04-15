Cenk Tosun'un çorapları dikkat çekti

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile geçtiğimiz gün nişanlandı.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişan yüzüklerini takan çifti; Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi futbol dünyasından arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Geceye yansıyan ve sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri, İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Gözde Kahveci, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Cenk Tosun'un üzerinde eşiyle isimlerinin yer aldığı "Ece–Cenk" yazılı çoraplarını, "Romantik biri" notuyla paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

2016 yılında hayatlarını birleştiren Ece ve Cenk Tosun çiftinin, Arden ve Alin isminde iki çocuğu bulunuyor.