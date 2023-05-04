CEO'lar gençlerle buluşuyor

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Yarın Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, gençler ile iş dünyasının önemli liderlerini bir araya getirecek. 16 yıl önce t-MBA Eğitim Modeli ile MBA programını liseye taşıyan Doğa Koleji, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla dünyanın en büyük amfi dersini gerçekleştirecek.

Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi tarafından organize edilen ve bu yılki teması “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası” olan t-MBA Zirvesi Renault MAIS CEO’ su Dr. Berk Çağdaş, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu, LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici, W20 Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan ve Yemek Sepeti CEO’su Mert Baki’ye ev sahipliği yapacak.

'BU YILIN TEMASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'

t-MBA’in lise düzeyi için yeniden kurgulanmış üniversite MBA modeli olduğunu belirten Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can “Bu yıl akademimiz hepimizin gündeminde ilk sırada yer alan sürdürülebilirlik temasını işliyor. Gençlerin de oldukça duyarlı olduğu ve okulumuzda pek çok proje gerçekleştirdiğimiz ‘sürdürülebilirlik’ konusunda şirketlerin ajandalarını paylaşmaları ufuk açıcı olacak. Günümüzde şirketlerin, girişimlerin, liderlerin değer yaratan ve yaşadığımız dünyayı önceliklendiren iş modellerine dönüşlerine hepimiz daha sık şahit oluyoruz. Zirve bu açıdan da bizler için oldukça değerli” dedi.