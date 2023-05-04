CEO'lar gençlerle buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam CEO'lar gençlerle buluşacak
ABONE OL

CEO'lar gençlerle buluşuyor

Doğa Koleji'nin bu yıl 16.'sını düzenlediği t-MBA Zirvesi'nde dünyanın en büyük amfi dersi işlenecek. Zirve Türkiye’nin önde gelen iş liderleriyle gençleri bir araya getirecek

CEO'lar gençlerle buluşacak
HABERTURK.COM

Yarın Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, gençler ile iş dünyasının önemli liderlerini bir araya getirecek. 16 yıl önce t-MBA Eğitim Modeli ile MBA programını liseye taşıyan Doğa Koleji, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla dünyanın en büyük amfi dersini gerçekleştirecek.

Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi tarafından organize edilen ve bu yılki teması “Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası” olan t-MBA Zirvesi Renault MAIS CEO’ su Dr. Berk Çağdaş, Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu, LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici, W20 Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan ve Yemek Sepeti CEO’su Mert Baki’ye ev sahipliği yapacak.

'BU YILIN TEMASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'

t-MBA’in lise düzeyi için yeniden kurgulanmış üniversite MBA modeli olduğunu belirten Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can “Bu yıl akademimiz hepimizin gündeminde ilk sırada yer alan sürdürülebilirlik temasını işliyor. Gençlerin de oldukça duyarlı olduğu ve okulumuzda pek çok proje gerçekleştirdiğimiz ‘sürdürülebilirlik’ konusunda şirketlerin ajandalarını paylaşmaları ufuk açıcı olacak. Günümüzde şirketlerin, girişimlerin, liderlerin değer yaratan ve yaşadığımız dünyayı önceliklendiren iş modellerine dönüşlerine hepimiz daha sık şahit oluyoruz. Zirve bu açıdan da bizler için oldukça değerli” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı
IMF'den "korumacılığa dönülmemeli" uyarısı
İŞ-YAŞAM IMF: Korumacılığa dönülmemeli
Migros'tan ilk çeyrekte 27,2 milyar TL'lik konsolide satış
İŞ-YAŞAM Migros'tan ilk çeyrekte 27,2 milyar TL'lik konsolide ...
TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi
İŞ-YAŞAM TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi
THY'den 233 milyon dolar net kâr
İŞ-YAŞAM THY'den 233 milyon dolar net kâr
Konya Kağıt, KAP'a yatırımcıların kendilerine küfür ettiğini açıkladı
İŞ-YAŞAM Borsa şirketinin 'küfür' isyanı
Euro Bölgesinde işsizlik martta geriledi
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesinde işsizlik martta geriledi
ESK ay sonuna kadar şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı yapacak
İŞ-YAŞAM Şarküteri üretimi yapan firmalara karkas satışı
Bankacılık sektörünün aktifleri martta 15,8 trilyon lira oldu
İŞ-YAŞAM Bankacılık sektörünün aktifleri 15,8 trilyon lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.