Ceren Benderlioğlu: Eşimle hasret gidereceğiz
Oyuncu çift Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu, katıldıkları bir etkinlikte görüntülendi. Ceren Benderlioğlu, "Biraz hasret gidereceğiz. Uzun zamandır birlikte bir yerlere gidemiyorduk" açıklamasında bulundu
Giriş: 07.01.2026 - 08:48 Güncelleme: 07.01.2026 - 08:48
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ceren - Emir Benderlioğlu çifti, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
Geceye el ele katılan oyuncu çiftten Ceren Benderlioğlu; "Aslında biraz hasret gidereceğiz. Uzun zamandır birlikte bir yerlere gidemiyorduk son bir ay bizim içinde biraz etkinlik ayı oldu" ifadelerini kullandı.
