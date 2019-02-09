Ceren Benderlioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Bunun sebebi de ünlü oyuncu ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna dahil olması oldu. Benderlioğlu, dizide Façalıların kız kardeşi rolü ile izleyici karşısına çıkacak.
CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Asıl adı Ceren Şekerci olan Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.
Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.
2002 yılında “Ekmek Teknesi” adlı dizide Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun, Hasan Kaçan, Sermin Hürmeriç ile beraber oynadılar.
2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar‘ın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Bulut‘un yaptığı Senarist Nuran Devres‘in yazdığı “Savcının Karısı” adlı dizide Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte oynadı.
2005 yılında Tomris Giritlioğlu‘nun “Kırık Kanatlar” adlı dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Cansel Elçin, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Saygın Soysal, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte rol aldı.
2014 yılında “Kertenkele” adlı dizide Seval karakterini canlandırırken, Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Selahattin Taşdöğen, Cengiz Küçükayvaz ile birlikte rol aldı.
Daha önce 2015 Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan ancak yayın tarihi 2015 Ekim ayına ertelenen Çiçek dizisi iptal edildi. Başrollerini Sedef Avcı, Engin Hepileri, Başak Daşman ve Nisa Melis Telli gibi isimlerin paylaştığı Çiçek dizisi başlamadan bitmiş oldu. İlk bölümleri çekilmiş olan dizide diğer rollerde Ceren Şekerci (Sevgi),Emir Benderlioğlu (Rıfat),Leyla Göksun (Elif),Bülent Şakrak (Zafer),Barış Hayta (Fatih),Kaan Ürkmez (Ozan),Meriç Başaran (İlknur anne),Murat Serezli (Fikret),Ege Kökenli (Defne),Tevfik Yapıcı (Dede) ve Fatma Karanfil (Nine) yer alıyordu.
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