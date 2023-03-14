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Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararı aldı.

Bundan sonraki tek hedefinin torunlarıyla birlikte vakit geçirmek olduğunu söyleyen Prandelli, "Herşey geçiyor ama futbol tutkusu tabii ki bitmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla birlikte bir parkta geçirme niyetindeyim" sözlerini kullandı.

65 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Galatasaray'ın yanı sıra Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, Genoa, Valencia, Al Nassr ve İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.