Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana programının ardından Mersin’de düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile oda ve borsa temsilcileri, milletvekilleri, AK Parti, MHP il başkanları ile iş insanları da katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, "Küresel ekonomiye baktığımızda maalesef çok olumlu dönemden geçmiyoruz. Salgın sonrası dönem hala devam ediyor, etkilerini gösteriyor. Dünya ekonomisi son yılda 20 yılda 3,6 bir büyüme kaydetti, ancak bu geçen yıl itibariyle 3 ortalamaya düştü. Bu dünya ticaretini de etkiliyor. Büyüme tarafında oldukça iyi bir performansımız var. Türkiye ekonomisi son 3 yılda yüzde 20 büyüme gerçekleştirdi. İhracatımız, istihdamımız arttı. Büyümemiz iyi gidiyor. Bir taraftan büyürken diğer taraftan enflasyonla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönem yapısal reformlara yoğunlaşacağız. Yıllık etkisini 2024’ün ortalarında daha net bir şekilde göreceğiz. Kararlı bir şekilde mücadelemiz sürüyor. 2025’te yüzde 15’ler civarında öngördüğümüz enflasyon. 2026’da ise yeniden tek haneleri yakalayacağız inşallah. Adım adım hedefimize gideceğiz. Cari işlemler yine ülkemizin çok büyük bir sorunu. Bu yapısal sorunumuzun da üstesinden gelme gayreti içerisindeyiz. Bu yönde olumlu sonuçlar almaya başladık. 60 milyar dolar seviyesine çıkan cari açığımız yılsonu itibariyle 45,2 milyar dolara geriledi. Turizmde bu yıl hedefimiz 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri. Bu da cari açığımıza ciddi katkı sunacak. Portföy yatırımlarında yine olumlu bir gelişme görüyoruz. Türkiye’deki portföy yatırımları açısında 2022’de 13,7 milyar dolar çıkış varken 2023’te 8,34 milyar dolar değerinde giriş gerçekleşti. İnşallah izlediğimiz politikalarla Türkiye, artan sermaye hareketinden hak ettiği payı alacaktır. Dış ticarette yine tarihi seviyeyi yakaladık. Yaklaşık 256 milyar dolar ihracat rakımına ulaştık. İhracatçılarımızı gönülden tebrik ediyoruz" dedi.