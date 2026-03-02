Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam

        Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti" dedi

        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2026 - 09:23
        "Makroekonomik temellerimiz sağlam"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" ifadesini kullandı.

        Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

        Halı sahada kalp krizi: 48 yaşında hayatını kaybetti

        Düzce'de halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 48 yaşındaki Murat Kasapoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (İHA)

