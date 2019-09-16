Cevizin faydaları nelerdir?

Ceviz oldukça sağlıklı omega3 kaynağı bir gıdadır. Kötü kolesterolü düşürmede etkili olması sayesinde gerekli bir besindir. Ceviz günde 4-5 adet düzenli olarak tüketilirse sağlık açısından oldukça fayda sağlamasına yol açar.
Cevizin Faydaları:
- Ceviz içerdiği omega 3 yağ asidi, bileşeni olan alfa-linolenik asit, E vitamini bileşeni olan gama-tokoferol, kolesterol bileşeni olan fitosteroller içermesi cevizin neden zengin bir yemiş olduğunu gösteriyor.
- Ceviz tüketmek, önemli miktarda kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Kötü kolesterolün neden olduğu damar tıkanıklığı ve kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.
- Tip 2 diyabet hastalarının kan şekerinin kontrol edilmesi söylenirken kalp ve damarlar gibi diğer sistemleri de etkilemektedir. Ceviz diyabet hastalığında oluşabilecek damar tıkanıklığını gidermede yardımcı oluyor.
- İçerdiği antioksidanlar açısından kanser vakalarını önlüyor. Oksidatif strese karşı önlem için ceviz tüketimi şarttır.
- Ceviz özellikle yaş açısından zayıflamaya uğrayan kemiklerde mineral kaybını destekliyor.
- Klio verme açısından faydası, tok tutması sayesinde gerçekleşiyor.
- Ceviz hafızanın güçlenmesine de katkı sağlıyor.
28 gram, yaklaşık olarak 7 adet dış kabuğu soyulmuş ceviz; 185 kaloridir. Besin lifi 2 gr’dır. Kolesterol içermez.
Cevizdeki mineraller; kalsiyum, demir, tiamin, folat, magnezyum, fosfor, çinko, bakır, manganez, selenyum.
7 adet cevizde; yaklaşık 2500 mg omega 3 ve 11000 mg omega 6 yağ asidi bulunur.
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