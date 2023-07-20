Ceyda Düvenci'den bikinili gönderi! Ünlü isim boşandıktan sonra pozuyla gönderme yaptı!
Geçtiğimiz hafta oyuncu Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, soluğu tatilde aldı. Boşanmayı eski eşi Bülent Şakrak'ın istediğini belirten Düvenci, bikinili pozunu göndermeli bir notla yayınladı.
Ceyda Düvenci, geçtiğimiz hafta 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile olan evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Çift, ilişkilerindeki krizi aşamamış ve tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde adli tatili beklemeden boşanmıştı.
Oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, yaptığı açıklamada ayrılmak isteyen tarafın kendisi olmadığını belirtmişti.
Boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme kısa sürede 160 binin üzerinde beğeni ve 2500'ün üzerinde yorum geldi.
Ceyda Düvenci bikinili pozunu “İyileştiğin anları unutma” notuyla yayınladı. Ünlü ismin bu notu sosyal medya kullanıcıları tarafından gönderme olara algılandı.
İşte Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı...