2015'te nikâh masasına oturan Ceyhun Fersoy ile Begüm Fersoy, dün Karya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Çift, mutlu haberi "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..." sözleriyle duyurmuştu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner ve kızı Karya'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Fersoy, "Begüm çok iyi. Tabii normal ufacık bir ağrı sızı olacak ama o da geçecek. Karya, kızımız çok çok iyi. Size çok selam söylüyor" ifadelerini kullandı.

"RÜYADA GİBİYİM"

Ünlü oyuncu, babalık duygusunu ise şu sözlerle ifade etti: Ben masaldayım, rüyada gibiyim. Ne hissettiğimi bilmiyorum ama çok mutluyum. Bu mutluluğu tarif edemem. Sizlerle bu mutluluğumu paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Çok sağ olun.

"YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Öte yandan yoğunluk nedeniyle kendilerini arayan sevenlerine dönüş yapamadıklarını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, arkadaşlar, canlar, ciğerler; iki defa telefonumun şarjı bitti. Kimseye dönemiyorum bu yoğunluktan... Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dönemediğim arkadaşlarıma, dostlarıma kusura bakmayın. En yakın zamanda mesajlarınıza geri döneceğim. Hepinizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.