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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ceyhun Kazancı açıkladı: Arsenal, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu izledi! - Fenerbahçe Haberleri

        Arsenal, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!

        Beşiktaş'ın eski sportif direktörü olan Ceyhun Kazancı, Arsenal'in scout'unun Ferdi Kadıoğlu'nu izlediğini, kendisiyle görüştüğünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:36
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        Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu izledi!
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        Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nun konuğu oldu.

        Jean Onana transferine dair perde arkası detayları aktaran Kazancı, Arsenal'in scout'unun Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye geldiğini de dile getirdi.

        Arsenal'in gözlemcisi ile Onana üzerine bir sohbet yaptığını dile getiren Kazancı, İngiliz ekibinin scout'unun Ferdi'yi izlemek için İstanbul'da olduğunu da duyurdu.

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