"20-25 MİLYON EURO ALTI BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil."