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Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, kadro planlaması ve siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kazancının sözleri...

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  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, takıma yapılacak transferler hakkında konuşurken yollarını ayıracakları isimleri de açıkladı. Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:
  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    "20-25 MİLYON EURO ALTI BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

    "Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil."
  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    "EN AZ 4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

    "Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacağız. Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmamız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak."
  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    "KALMA İHTİMALİ YÜZDE 50"

    "Nathan Redmond’un takımda kalma ihtamali %50. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir."
  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    "BORİNİ İÇİN DEVRE ARASI TEKLİFİMİZ OLMUŞTU"

    "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in talebi olursa görüşürüz. Maxim için Gaziantep 2,5 milyon Euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservisini almayı düşünmeyiz."
  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    "BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNMEYİZ"

    "Maxim için Gaziantep 2,5 milyon Euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservini almayı düşünmeyiz."
  • Ceyhun Kazandı açıkladı: Beşiktaş'ta sezon sonu kimler kalacak, kimler gidecek?

    "GELECEK YIL BİZİMLE DEĞİL"

    "Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar."

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