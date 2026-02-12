Canlı
        Cezaevi aracı devrildi! 3 yaralı var

        Cezaevi aracı devrildi! 3 yaralı var

        Isparta'da cezaevi ring aracı, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda 3 askeri personel yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:06
        Cezaevi aracı devrildi! 3 yaralı var
        Isparta'da cezaevi ring aracının devrildiği kazada 3 askeri personel yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.30 sıralarında Isparta- Gönen kara yolu üzerindeki çimento fabrikası mevkisinde meydana geldi.

        İçerisinde 5 mahkum ve 5 jandarma personelinin bulunduğu cezaevi ring aracı, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        ISPARTA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Kazada, araçtaki 3 jandarma yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Araçtaki sürücüyle birlikte 8 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Kaza yerinde incelemelerde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, "Öğle saatlerinde Isparta- Burdur kara yolunda, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Afyonkarahisar ilimize ait cezaevi ring aracının yan yatması sonucu 3 jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Araçta bulunan diğer personel ve mahkumların durumu iyidir. Yaralı jandarma personelimize acil şifalar diliyor, kazadan etkilenen tüm görevlilerimize ve nakledilen mahkum ve hükümlülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

        Tanal'a ilk müdahale revirde yapıldı

        CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın ilk tedavisi Meclis'teki revirde gerçekleştirildi.

