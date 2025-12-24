Habertürk
Habertürk
        Cezayir - Sudan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Cezayir - Sudan: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Afrika Uluslar Kupası'nın favorilerinde biri olarak gösterilen Cezayir, E Grubu'ndaki ilk maçında Sudan'ı 3-0 mağlup etti. Cezayir'e üç puanı getiren golleri Mahrez (2) ve Maza kaydetti.

        Giriş: 24.12.2025 - 22:14 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:14
        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) E Grubu'nda iki maç oynandı.

        Cezayir, gruptaki ilk maçında Sudan'ı 2 ve 61. dakikalarda Riyad Mahrez ve 85. dakikada Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

        Sudan'da Salaheldin Adil, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

        BURKINA FASO GALİBİYETLE BAŞLADI

        Gruptaki diğer mücadelede ise Burkina Faso, Ekvator Ginesi'ni 90+5. dakikada Georgi Minoungou ve 90+8. dakikada Edmond Tapsoba'nın attığı gollerle 2-1 yendi.

        Basilio Ndong'un 50. dakikada kırmızı kart gördüğü Ekvator Ginesi'nin golünü ise 85. dakikada Marvin Anieboh kaydetti.

