Charlize Theron'dan çifte standart eleştirisi: Kadınlara ikinci bir şans verilmiyor

Oscar'lı oyuncu Charlize Theron, Hollywood'un aksiyon filmleri söz konusu olduğunda uyguladığı çifte standart hakkında The New York Times'a konuştu.

49 yaşındaki oyuncu, kadınlara gişe rekorları kıran bir aksiyon filminde rol almaları için yalnızca bir şans verildiğini ve ardından gözden çıkarıldığını belirtti.

"Kadın başrollü aksiyon filmleri, erkek başrollü filmler kadar onay almıyor" diyen Theron, "Sanırım beni her zaman sinirlendiren şey, erkeklerin bedavadan film çekmesi" dedi.

Kadın oyuncunun başrolde oynadığı bir aksiyon filminin gişede başarısız olması durumunda, bir erkeğe tanınan şansın bir daha o kadın oyuncuya tanınmadığını söyleyen Theron, "Kadınlar yaptığında ve film tam olarak başarılı olamadığında, bir daha şansları olmayabiliyor. Bu sayede, gözlerin üzerimizde olduğunun farkındaydık. Stüdyoların almak isteyeceği bir risk değil. Ancak aynı adamla defalarca aynı riske girerler; bu adam, bir dizi aksiyon filmi çekmiş ve pek de başarılı olamamış olabilir" ifadesini kullandı.

Theron, son olarak aksiyon serisinin devam filmi olarak çekilen 'The Old Guard 2'de başrolde yer aldı. Yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanılan 'The Old Guard' filminin devam halkasında Theron yine ilk filmde olduğu gibi Andy karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.