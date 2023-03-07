Chelsea Borussia Dortmund maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde günün iki maçın biri olan dev mücadeleye dair tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, Chelsea Borussia Dortmund maçının saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...