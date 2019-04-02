Ocak ayında Chelsea'den Fenerbahçe'ye bir buçuk sezonluğuna kiralanan ve sarı-lacivertli formayla etkili bir görüntü çizen Victor Moses ile ilgili Nijerya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ülkede yayın yapan Naij ve Sports247, Victor Moses'ın bonservisini almak isteyen Fenerbahçe'nin Chelsea'ye 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Londra ekibinin bu teklifi yetersiz bulduğunu öne sürdü.

Oyuncunun gün geçtikçe yükselen form grafiğini dikkate alan Chelsea, Moses'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'den 5 milyon Euro'nun daha üstünde bir teklif bekliyor.

Öte yandan Damien Comolli'nin de Victor Moses transferi için İngiltere'deki bağlantılarını kullanacağı ve Londra'ya hareket etmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 10 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu. Victor Moses'ın Chelsea ile 2021'in Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.