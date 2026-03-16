        Haberler Bilgi Spor Chelsea- PSG maçı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea- PSG muhtemel 11

        Chelsea- PSG maçı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, PSG'yi konuk edecek. Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Slovenya'lı hakem Slavko Vincic yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG 5-2 kazanmıştı. Peki, Chelsea- PSG Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 16.03.2026 - 12:14
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İngiliz temsilcisi Chelsea, karşı karşıya geldi. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan PSG, çeyrek finale yükselme yolunda avantaj elde etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10'da Bradley Barcola, 40'da Ousmane Dembele, 74'te Vitinha, 86 ile 90+4. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia attı. Chelsea'nin gollerini ise 28'de Malo Gusto ile 57. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Peki, Chelsea- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları

        CHELSEA- PSG RÖVANŞI NE ZAMAN?

        Chelsea- PSG Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi 17 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

        CHELSEA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stamford Bridge'de oynanacak zorlu müsabaka dijital platform tabii spor 1'den yayınlanacak.

        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Fernandez, Palmer, Garnacho, Pedro

        PSG MUHTEMEL 11

        Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Barcola, Dembele

