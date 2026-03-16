UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İngiliz temsilcisi Chelsea, karşı karşıya geldi. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan PSG, çeyrek finale yükselme yolunda avantaj elde etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10'da Bradley Barcola, 40'da Ousmane Dembele, 74'te Vitinha, 86 ile 90+4. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia attı. Chelsea'nin gollerini ise 28'de Malo Gusto ile 57. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Peki, Chelsea- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları