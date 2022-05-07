Chelsea satıldı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni sahipleri belli oldu.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda kulübün sahibi Roman Abramovich'in elinden yetkileri alınmıştı. Bir süredir devam eden satış görüşmeleri sonuçlandı. Chelsea, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoreg Wyss liderliğindeki bir konsorsiyuma 4 milyar 250 milyon Sterlin karşılığında satıldı.

Satışın resmi olarak mayıs ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

ABRAMOVICH, 2,5 MİLYAR STERLİN'İ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAK

Konsorsiyumun hisseler için 2 milyar 500 milyon Sterlin ödeyeceği, stadyum, kadın takımı, akademi ve Chelsea Vakfı'na da 1 milyar 750 milyon Sterlin aktarma taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

2 milyar 500 milyon Sterlin'in İngiltere'de bir banka hesabına yatırılarak dondurulacağı ve daha önce açıklandığı gibi kulübün eski sahibi Roman Abramovich tarafından hayır kurumlarına bağışlanacağı ifade edildi.