Cher'in oğlu iki gün üst üste polisle başını derde soktu

Cher'in oğlu Elijah Blue Allman, iki gün içinde ikinci kez başını derde soktu. Gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenilen 49 yaşındaki Allman, pazar günü bir eve 'zorla girdiği' iddiasıyla hırsızlık, iki ayrı mala zarar verme ve kefalet şartlarını ihlal etme suçlarından yargılanacak.

İddia edilen hırsızlık olayında, evde bulunan bir kadının dolaba saklanarak kendini korumaya çalıştığı öğrenildi.

Elijah Blue Allman'ın sabıka fotoğrafı

79 yaşındaki Cher'in 2017'de hayatını kaybeden eski eşi, müzisyen Greg Allman'dan olan oğlu, cumartesi günü de ABD'nin Concord şehrinde seçkin bir hazırlık okuluna izinsiz girdiği gerekçesiyle önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Kefaletsiz serbest bırakılan Allman, iki adet basit saldırı, bir adet tehdit, bir adet izinsiz giriş ve bir adet kamu düzenini bozma suçundan yargılanacak.

REKLAM

Okulun yemekhanesinde kargaşa çıkarıp saldırgan davrandığı için polise şikayet edilen Allman'ın okulla bilinen bir bağlantısı bulunamamıştı.

Cher'in dört yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığı Gregg Allman'dan olan oğlu, geçen haziran ayında aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılmış ve bir haftalık tedavinin ardından evine dönmüştü.