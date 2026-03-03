Canlı
        Haberler Dünyadan Cher'in oğlu iki gün üst üste polisle başını derde soktu

        Cher'in oğlu iki gün üst üste polisle başını derde soktu

        Cher'in, geçen yaz aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılan oğlu Elijah Blue Allman, cumartesi günkü okul baskınından bir gün sonra bir eve zorla girerken yakalandı. Tutuklanan Allman, hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla yargılanacak

        Giriş: 03.03.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Yine belaya karıştı

        Cher'in oğlu Elijah Blue Allman, iki gün içinde ikinci kez başını derde soktu. Gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenilen 49 yaşındaki Allman, pazar günü bir eve 'zorla girdiği' iddiasıyla hırsızlık, iki ayrı mala zarar verme ve kefalet şartlarını ihlal etme suçlarından yargılanacak.

        İddia edilen hırsızlık olayında, evde bulunan bir kadının dolaba saklanarak kendini korumaya çalıştığı öğrenildi.

        Elijah Blue Allman'ın sabıka fotoğrafı
        Elijah Blue Allman'ın sabıka fotoğrafı

        79 yaşındaki Cher'in 2017'de hayatını kaybeden eski eşi, müzisyen Greg Allman'dan olan oğlu, cumartesi günü de ABD'nin Concord şehrinde seçkin bir hazırlık okuluna izinsiz girdiği gerekçesiyle önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Kefaletsiz serbest bırakılan Allman, iki adet basit saldırı, bir adet tehdit, bir adet izinsiz giriş ve bir adet kamu düzenini bozma suçundan yargılanacak.

        Okulun yemekhanesinde kargaşa çıkarıp saldırgan davrandığı için polise şikayet edilen Allman'ın okulla bilinen bir bağlantısı bulunamamıştı.

        Cher'in dört yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığı Gregg Allman'dan olan oğlu, geçen haziran ayında aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırılmış ve bir haftalık tedavinin ardından evine dönmüştü.

        Cher ve Gregg Allman hem evli bir çift hem de sahnede müzik partneriydi
        Cher ve Gregg Allman hem evli bir çift hem de sahnede müzik partneriydi

        Allman, 2014 yılında verdiği bir röportajda, henüz 11 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatmıştı.

