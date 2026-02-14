Chibuike Nwaiwu: Mücadele ettik ama istediğimizi alamadık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Chibuike Nwaiwu, açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELE ETTİK AMA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Chibuike Nwaiwu "En iyimizi vermeye çalıştık ama futbol böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.

Maç sonu saha ortasında tek başına kalıp üzüntü yaşamasıyla ilgili konuşan Chibuike Nwaiwu ayrıca "Kaybetmekten nefret ediyorum. O anı tekrar yaşamaya çalıştım. Tekrar kendime gelebilmek için biraz düşünmek ve o havayı sahada hissedebilmek istedim." ifadelerini kullandı.