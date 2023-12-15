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        Haberler Gündem CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? Ahmet Akın nerelidir, hayatı?

        CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında?

        Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıkladı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ahmet Akın oldu. Yaşanan bu gelişme sonucu Ahmet Akın'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 07:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 07:15
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        Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) 5 Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıkladı. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın olurken, hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, "CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında? Ahmet Akın nerelidir?" İşte CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın biyografisi...

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        CHP BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET AKIN KİMDİR?

        1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu.

        İlk ve ortaokul eğitimlerimi Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir.

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        Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

        25, 26 ve 27'inci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26.Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

        Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerini bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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