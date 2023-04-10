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CHP Gaziantep milletvekili adayları kimler? İşte aday listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu. Heyet tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan liste teslimi için son tarih 9 Nisan Pazar günü olarak açıklanmıştı. Seçime az bir süre kala il il CHP milletvekili aday listesi netleşti. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP Gaziantep milletvekili adayları isim listesi...

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  • CHP Gaziantep milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Gaziantep milletvekili adayları isimleri

    Gaziantep CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime giriyor. Peki, CHP Gaziantep milletvekili adayları kimler? İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri CHP Gaziantep milletvekili aday listesi...
  • CHP Gaziantep milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Gaziantep milletvekili adayları isimleri

    GAZİANTEP CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    1. Hasan Öztürkmen

    2. Melih Meriç

    3. Ertuğrul Kaya 

    4. Reis Reisoğlu

    5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

    6. Erdal Geçit

    7. Selim Karahan

    8. Müslüm Şahinsoy

    9. Hasan Gül

    10. Mehmet İslam 

    11. Ahmet İdris İnal

    12. Fatma Müge Düşün

    13. Gökhan Çeliktürk

    14. Vicdan Aktaş
  • CHP Gaziantep milletvekili adayları kimler? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP Gaziantep milletvekili adayları isimleri

    İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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