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        Haberler Gündem Politika CHP'li 81 il başkanından ortak tüzuk kurultayı açıklaması

        CHP'li 81 il başkanından ortak tüzük kurultayı açıklaması

        Ortak açıklama yapan CHP il başkanları "Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır" dedi. 81 il başkanının ortak açıklamasında "İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 14.11.2023 - 22:40 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:40
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        81 il başkanından 'ortak tüzük' açıklaması
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        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı yayınladıkları ortak açıklamada tüzük kurultayının 2024 yılının Mayıs ayında sonunda yapılmasının uygun olacağı görüşünde mutabık kaldı.

        81 il başkanının imza attığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi.

        Partimiz Tüzüğünde kapsamlı değişikliklerin yapılması için Tüzük Kurultayımızın toplanması konusu 14/11/2023 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantımızda değerlendirilmiştir.

        "TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

        Parti yönetimimiz tarafından Kurultay’dan önce ilan edilen Tüzük Kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte Kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken Aralık ayının sonuna denk gelecektir.

        YEREL SEÇİMLERE YAKLAŞIRKEN

        Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 138 gün kalmıştır.

        Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir. Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, önseçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir.

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        2024 YILININ MAYIS AYI SONUNDA

        81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir.

        İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

        7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in bu güne dek bahsettiği tüzük değişikliği ile ilgili demokratik vaatlerinin de yeni Tüzüğümüzde yer bulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

        Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

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