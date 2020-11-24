CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Hangi kimlikten olursa olsun her insanın görüşü önemlidir. Hangi kimlikten olursa olsun her kimliğe saygı göstermek CHP’nin temelidir. Bizim sevdamız Türkiye’dir, Türkiye’de yaşayanlardır. Bizim sevdamız vatandır, bayraktır. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var" dedi.