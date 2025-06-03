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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel TBMM grup toplantısında konuşuyor | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel TBMM grup toplantısında konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Özel'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:39
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        CHP lideri Özel konuşuyor
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        CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

        "Kıymetli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 02.17'de Muğla Marmaris'te yaşanan 5.8'lik deprem yüreklerimizi ağzımıza getirdi. 14 yaşında bir evladımız hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

        2018'den beri yaşadığımız tek adam krizi işçinin, emekçinin canına tak etti. işte bayram arifesindeyiz, 3 gün sonra Kurban bayramı. Dar gelirlinin ete hasret olduğu bir dönemdeyiz. Kurban, dayanışma demek. Bir büyük dayanışmayı dinimizde, kültürümüzde olan dayanışmayı daha hassas biçimde yürütmeliyiz.

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        #Özgür Özel
        #CHP
        #Son dakika haberler
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