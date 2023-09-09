CHP Sözcüsü Öztrak: Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez" dedi
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Öztrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.