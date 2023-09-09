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        Haberler Gündem Politika CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez - Güncel Haberler

        CHP Sözcüsü Öztrak: Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez

        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 09.09.2023 - 21:55
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        "Tanrıkulu'nun ifadeleri kabul edilemez"
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        CHP Parti Sözcüsü Öztrak, partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

        CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma
        CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma

        Öztrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.

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