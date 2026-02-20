Canlı
        CHP, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer'i ihraç etti | Son dakika haberleri

        CHP, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer'i ihraç etti

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:38
        CHP, Yazıhan Belediye Başkanı Göçer'i ihraç etti
        CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Yüksek Disiplin Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in, Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 68/1-d maddesinde belirtilen 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak' ve 68/1-f maddesinde belirtilen 'kurultay, kongre… işlemlerinin... Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek… tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak' eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

