        Haberler Gündem Politika CHP’li kadın milletvekillerinden ortak açıklama: Bu karanlık dil bizleri korkutamayacak | Son dakika haberleri

        CHP’li kadın milletvekillerinden ortak açıklama: Bu karanlık dil bizleri korkutamayacak

        CHP'nin kadın milletvekilleri tarafından yapılan ortak açıklamada, sosyal medyada kadın siyasetçilerin hedef alındığına dikkati çekilerek, kadın siyasetçilere yönelik hakaret, iftira ve linç kampanyalarının demokratik siyaseti hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "Yargı eliyle siyaset dizayn edilirken kadınların siyasetteki varlığını hedef alan bu karanlık dil bizleri korkutamayacak, susturamayacak ve geri adım attıramayacaktır" ifadeleri kullanıldı

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 18:57 Güncelleme:
        CHP’nin kadın milletvekilleri tarafından sosyal medyada kendilerinin hedef alındığı iddialara ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        “Son günlerde kadınların siyasetteki varlığını hedef alan, ahlak ve vicdan sınırlarını aşan saldırılar sadece belirli kişilere değil siyasetin onuruna, kadınların kamusal yaşam mücadelesine ve demokratik siyasete yönelmiş organize bir itibarsızlaştırma girişimidir. Bizler kadın milletvekilleri olarak sistematik hale gelen hakaret dilini, yalanı, iftirayı ve kadın siyasetçiler üzerinden yürütülen linç kampanyalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye siyasetinde geçmişte de sert tartışmalar yaşanmıştır ancak bugün gelinen noktada hakaretin, yalanın ve iftiranın olağanlaştırıldığı; ailelerin, çocukların ve kişisel hayatların hedef haline getirildiği zehirli bir siyasi iklim yaratılmıştır. Kadın siyasetçileri susturmayı, itibarsızlaştırmayı ve toplum önünde yalnızlaştırmayı amaçlayan bu kirli anlayışı kabul etmiyoruz.

        KADINLARIN SİYASET HAKKI VURGUSU

        Kadın siyasetçilerin namusuna, ahlakına ve kişilik haklarına yönelik alçakça saldırılar hiçbir koşulda kabul edilemez. Kadınların siyaset yapma hakkını baskı altına almak, onları aşağılık ithamlarla hedef göstermek ve kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya çalışmak demokratik siyasete vurulmak istenen ağır bir darbedir. Çünkü hedef yalnızca bugün görev yapan kadın siyasetçiler değildir, hedef yarının kadın siyasetçileridir. Kadınların siyasette daha fazla yer almasını engellemek, genç kadınlara ‘Bedeli ağır olur’ mesajı vermek isteyenlere açıkça söylüyoruz: Başaramayacaksınız. Bir insanın onuruna, ailesine, hayatına ve emeğine yalanlarla saldırmak yalnızca siyasi bir çirkinlik değil, aynı zamanda büyük bir vicdan ve ahlak sorunudur. İnancı, ahlakı ve toplumsal değerleri dilinden düşürmeyenlerin iftira karşısında sessiz kalması, hatta bu kötülüğü desteklemesi kabul edilemez.

        EŞİT TEMSİL VE DAYANIŞMA MESAJI

        Yargı eliyle siyaset dizayn edilirken kadınların siyasetteki varlığını hedef alan bu karanlık dil bizleri korkutamayacak, susturamayacak ve geri adım attıramayacaktır. Tam tersine kadınların eşit temsil mücadelesini daha da büyütecek, dayanışmayı daha da güçlendirecektir. Kadınların kamusal yaşamda, karar alma mekanizmalarında ve siyasette eşit biçimde yer alma hakkı hiç kimsenin karalama kampanyalarıyla engellenemeyecek kadar meşru ve güçlüdür. Bugün kadın siyasetçilere yöneltilen saldırılar karşısında sessiz kalmayan herkes, aynı zamanda demokratik toplum düzenine de sahip çıkmaktadır. Bu ülkenin vicdanına, kadınların dayanışmasına ve halkımızın sağduyusuna güveniyoruz.

        HAKARET VE İFTİRALAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

        Kadınları hedef gösterenlerden, nefret dilini büyütenlerden ve iftirayı siyaset yöntemi haline getirenlerden hukuk önünde ve toplum vicdanında mutlaka hesap sorulacaktır. Ortaya atılan tüm yalanlar, hakaretler ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki ifadeler hakkında gerekli suç duyuruları yapılmıştır. Başlatılan yargı süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, kadınların onurunu ve siyaset yapma hakkını hedef alan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
