        STBL Chris Silva resmen Fenerbahçe Beko'da! - Basketbol Haberleri

        Chris Silva resmen Fenerbahçe Beko'da!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yunan ekibi AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:04
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe Beko, Gabonlu pivot Chris Silva'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Silva kariyerinde; NBA'de Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves ve Dallas Mavericks'ta forma giyerken, Iowa Wolves, College Park Skyhawks, Piratas de Quebradillas, Mets de Guaynabo, Bnei Herzliya ve AEK takımlarında da mücadele etti.

        2025-2026 sezonunda AEK formasıyla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Gabonlu oyuncu, 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

        Gabon Milli Takımı’nın formasını da giyen Chris Silva, FIBA AfroBasket Elemeleri’nde oynadığı 3 müsabakada 25.0 sayı, 14.7 ribaund, 4.0 asist ve 29.3 verimlilik ortalamalarıyla oynadı.

        Silva ayrıca 2025-2026 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en değerli oyuncusu seçildi.

