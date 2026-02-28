Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Christ Inao Oulai: Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumdayım - Trabzonspor Haberleri

        Christ Inao Oulai: Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumdayım

        Trabzonsporlu futbolcu Christ Inao Oulai, takım olarak puan toplayarak yola devam edeceklerini belirterek, ligin en üst seviyesine çıkmaya çalışacaklarını söyledi.

        Giriş: 28.02.2026 - 00:03
        "Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım"

        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili futbolcu Christ Inao Oulai, "Bugün bize karşı oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştık. İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ama ikinci yarı toparladık. Performansımızla 3 puanı alabildik. Üst düzey performansım olan maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Ama genel olarak performansımdan memnun oldum" dedi.

        "FOLCARELLI KARDEŞİM GİBİ"

        "Takım olarak puan toplayarak yolumuza devam edeceğiz" diyen Oulai, "Galibiyetler almaya ve ligde en üst seviyeye çıkmaya çalışacağız. Ben şu anda Trabzonspor’da oynuyorum. Trabzonspor’un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse ve nasip olursa lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen buna odaklanan birisi değilim. Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca da konuşuyor olması da benim için avantaj. Bana yardımcı oluyor ve açıklamalarda bulunuyor. Kendi açımdan, sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

