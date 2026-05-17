        Trabzonspor Christ Oulai: Sezonu kupayı kazanarak bitirmek istiyoruz

        Christ Oulai: Sezonu kupayı kazanarak bitirmek istiyoruz

        Trabzonspor'un orta sahası Christ Oulai, Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlamak istediklerini belirten Oulai, "Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sezonu iyi şekilde, kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 22:49 Güncelleme:
        "Sezonu kupayı kazanarak bitirmek istiyoruz"

        Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'un oyuncularından Christ Oulai, mücadelenin ardından konuştu.

        "SEZONU KUPAYI KAZANARAK TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Oulai, "İyi oynayan bir rakiple karşılaştık, biz de iyiydik ama istediğimizi yapamadık bugün. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sezonu iyi şekilde, kupa finalini kazanarak bitirmek istiyoruz." dedi.

        "ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

        Açıklamalarına devam eden Fildişi Sahilli futbolcu, "Benim adıma iyi bir sezon geçti. Takım arkadaşıma ve özellikle hocama teşekkür ediyorum. Şu an 3. konumdayız ama şampiyon da olabilirdik. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Bunu da hak ettik. Herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
