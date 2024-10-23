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        Haberler Spor Futbol İngiltere Christian Eriksen: Türkiye'deki atmosfer beni etkilemiyor - Futbol Haberleri

        Christian Eriksen: Türkiye'deki atmosfer beni etkilemiyor

        Manchester United'ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'de daha önce maçlara çıktığını ve atmosferin kendisini etkilemediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:54
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        "Türkiye'deki atmosfer beni etkilemiyor"
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        UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Manchester United, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan İngiliz ekibi, daha sonra İstanbul'a geldi.

        "TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER BENİ ETKİLEMİYOR"

        Ataşehir Sheraton Hotel'de konaklayan Manchester United kafilesinde Teknik Direktör Erik ten Hag ve Christian Eriksen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk sezona kıyasla ikinci sezon daha çok oynadığı hatırlatılarak, taktiksel dizilişte tercih ettiği mevki ile ilgili soruya Eriksen, "Fark etmiyor. Her oyunda oynuyoruz. Oyun içinde de bazen 4-4-2, 4-5-1 değişiklik gösterebiliyor. Önemli olan çok oynayabilmek. Mevkii için de hocamız karar veriyor" diye konuştu.

        Eriksen, Türkiye'deki futbol atmosferini daha önce Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçen yıl da Manchester United'la Galatasaray'a karşı yaşadığını söyleyerek, bu atmosferin kendisini etkilemediğini ifade etti.

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