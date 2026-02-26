CI Bloom'un 5. edisyonu için geri sayım başladı

Canlı
        CI Bloom, 5. edisyonuyla 15–19 Nisan 2026'da Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda çağdaş sanatın enerjik dünyasını bir araya getiriyor

        Habertürk, Habertürk Radyo, Bloomberg HT ve Bloomberg HT Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen baharın enerjisi CI Bloom İstanbul’a geri dönüyor.

        Contemporary Istanbul tarafından hayata geçirilen CI Bloom, 5. edisyonuyla 15–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda çağdaş sanatın en dinamik isimlerini, galerileri ve yeni nesil sanat inisiyatiflerini bir araya getiriyor.

        Her yıl büyüyen ve güçlenen CI Bloom, Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri ve bağımsız inisiyatifleri aynı çatı altında buluşturarak çağdaş sanatın en güncel üretimlerine alan açıyor.

        Genç, cesur ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen fuar; koleksiyonerler, sanat profesyonelleri ve sanatseverler için güçlü keşifler, yeni karşılaşmalar ve ilham dolu anlar vadediyor.

        CI Bloom yalnızca bir sanat fuarı değil; yeni fikirlerin, farklı seslerin ve yaratıcı enerjinin bir araya geldiği canlı bir platform. Her edisyonda olduğu gibi bu yıl da CI Bloom, sanat dünyasının dikkatini İstanbul’a çekecek, genç galerilere, sanat inisiyatiflerine görünürlük sağlayacak ve çağdaş sanat sahnesine yeni bir soluk kazandıracak.

        Bu yıl fuarda yer alan galeriler ve sanat inisiyatifleri, çağdaş sanatın farklı disiplinlerini ve yeni üretim pratiklerini ziyaretçilerle buluşturacak. İstanbul, baharın en enerjik sanat buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Fuarda yer alan galeriler:

        Anna Laudel, İstanbul, Düsseldorf; Art On Istanbul, İstanbul; Belm’art Space, Ankara; Bozlu Art, İstanbul; C.A.M. Gallery, İstanbul; DG Art Gallery & Project, İstanbul, Bodrum; DİFOART Collective, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Martch Art Project, İstanbul; Muse Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday, Diyarbakır; Ruzy Gallery, İstanbul; Summart, İstanbul; Taksim Sanat, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; ZILBERMAN, İstanbul, Berlin.

        Ayrıca, bu yıl fuarda ilk kez yer alacak galeriler:

        EArt, İstanbul; rast. GALLERY İstanbul; Kun Art Space, Adana; Collect Gallery, İstanbul, Sofya; FAAR Gallery, İstanbul, Londra; offgrid art project / Otmar Uras, İstanbul.

        Sanat inisiyatifleri:

        Loading Art Space, Diyarbakır; NOKS Art Space, İstanbul; KOLİ Art Space, İstanbul; Are Projects, Antalya

