CI Bloom'un 5. edisyonu için geri sayım başladı

Habertürk, Habertürk Radyo, Bloomberg HT ve Bloomberg HT Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen baharın enerjisi CI Bloom İstanbul’a geri dönüyor.

Contemporary Istanbul tarafından hayata geçirilen CI Bloom, 5. edisyonuyla 15–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda çağdaş sanatın en dinamik isimlerini, galerileri ve yeni nesil sanat inisiyatiflerini bir araya getiriyor.

Her yıl büyüyen ve güçlenen CI Bloom, Türkiye’nin farklı şehirlerinden galerileri ve bağımsız inisiyatifleri aynı çatı altında buluşturarak çağdaş sanatın en güncel üretimlerine alan açıyor.

Genç, cesur ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen fuar; koleksiyonerler, sanat profesyonelleri ve sanatseverler için güçlü keşifler, yeni karşılaşmalar ve ilham dolu anlar vadediyor.

CI Bloom yalnızca bir sanat fuarı değil; yeni fikirlerin, farklı seslerin ve yaratıcı enerjinin bir araya geldiği canlı bir platform. Her edisyonda olduğu gibi bu yıl da CI Bloom, sanat dünyasının dikkatini İstanbul’a çekecek, genç galerilere, sanat inisiyatiflerine görünürlük sağlayacak ve çağdaş sanat sahnesine yeni bir soluk kazandıracak.