Cici Babam oyuncuları kimler? Cici Babam filmi konusu nedir Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı Cici Babam filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...
CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?
Onur Atilla
Özgün Aydın
Mahir İpek
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Derya Karadaş
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Aslı İnandık
Alper Kul
Yasemin Çonka
Meltem Yılmazkaya
Burak Topaloğlu
İrem Sak
Defne Yalnız
Kuvvet Yurdakul
Ayhan Sicimoğlu
Kayhan Yıldızoğlu
CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Annelerinin bir adamla evleneceğini duyan üç kardeş baştan buna karşı çıkarlar. Ancak zamanla cici babalarını kabullenirler.
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