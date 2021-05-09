Cici Babam oyuncuları kimler? Cici Babam filmi konusu nedir Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı Cici Babam filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Atilla

Özgün Aydın

Mahir İpek

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Derya Karadaş

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Aslı İnandık

Alper Kul

Yasemin Çonka

Meltem Yılmazkaya

Burak Topaloğlu

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annelerinin bir adamla evleneceğini duyan üç kardeş baştan buna karşı çıkarlar. Ancak zamanla cici babalarını kabullenirler.