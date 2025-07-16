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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı - Alışveriş Haberleri

        Çiğ süt fiyatına zam

        Ulusal Süt Konseyi (USK), litre başı 17,15 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 7 artırarak 18,35 TL olarak revize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:15
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        Çiğ süt fiyatına zam
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        Ulusal Süt Konseyi (USK), 16 Temmuz Çarşamba günü itibariyle yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olan çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili alınan karar gözden geçirilerek, güncel çiğ süt tavsiye fiyatında artış yapılmasına karar verildi.

        Buna göre; Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL'den 18,35 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

        Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek.

        Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 27 Kuruş fark uygulanacak.

        Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirilecek.

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