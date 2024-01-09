Çikolata üretimi tehlikede mi: İklim krizi kakao ağaçlarını nasıl etkiliyor?

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KAKAO ÜRETMEK İÇİN ÇOK MU SICAK OLACAK? Total Çevre Bilimi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar Dünya'yı yaklaşık 2 derece daha sıcak hale getirmesi bekleniyor. Kakao yetiştirilen bölgelerde normalde maksimum sıcaklıklar 35 derecenin altında ancak iklim tahmin modellerini kullanan araştırmacılar, 2050 yılına kadar kakao ağaçlarının olduğu alanlarda sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükseleceğini öngörüyor.

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İklim Değişikliği adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, Fildişi Sahili ve Gana'daki 294 kakao yetiştirme bölgesinin iklim değişikliği tahminlerine göre uygunluğu analiz edildiğinde daha yüksek sıcaklıkların ve daha kuru koşulların kakao üretimini uygunsuz hale getireceği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, mevcut kakao yetiştirilen bölgelerin sadece yüzde 10'u, 2050 yılında kakaoya uygun olmaya devam edecek.